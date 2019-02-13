Малкин дисквалифицирован на один матч за отмашку в игре с «Филадельфией» - Советский спорт
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Хоккей13 февраля 2019 06:21Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Малкин дисквалифицирован на один матч за отмашку в игре с «Филадельфией»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата НХЛ за инцидент в матче с «Филадельфией Флайерз».

За пять минут до конца третьего периода встречи, которая прошла в Филадельфии в ночь на 12 февраля (мск) и завершилась победой «пингвинов» со счетом 4:1, Малкин получил удар в затылок от нападающего «Филадельфии» Михаэля Раффля, а в ответ отмахнулся клюшкой.

Поступок Малкина был рассмотрен дисциплинарным комитетом лиги. Было принято решение отстранить Евгения на одну игру.

#хк питтсбург пингвинз#малкин евгений#нхл
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