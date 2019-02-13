Малкин дисквалифицирован на один матч за отмашку в игре с «Филадельфией»

Хоккей 13 февраля 2019 06:21 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Спирин Дмитрий

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата НХЛ за инцидент в матче с «Филадельфией Флайерз».

За пять минут до конца третьего периода встречи, которая прошла в Филадельфии в ночь на 12 февраля (мск) и завершилась победой «пингвинов» со счетом 4:1, Малкин получил удар в затылок от нападающего «Филадельфии» Михаэля Раффля, а в ответ отмахнулся клюшкой.

Поступок Малкина был рассмотрен дисциплинарным комитетом лиги. Было принято решение отстранить Евгения на одну игру.