Никита Зайцев: Тренеры много раз говорили мне, что я здесь не для того, чтобы набирать очки

Хоккей 13 февраля 2019 11:49 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

У российского защитника два гола и семь результативных передач в 56 матчах.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев высказался о том, как справляется с давлением в связи с тем, что не набирает много очков за результативность в нынешнем сезоне.

На счету 27-летнего игрока обороны 7 (2+5) очков в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафа.

«Что касается давления, то оно должно быть на тех, кто выходит реализовывать большинство или тех, кто выходит на последних минутах на вбрасывание в зоне атаки, когда мы проигрываем, – приводит слова Зайцева официальный сайт НХЛ. – На (защитников) давления нет никакого. Меня много раз вызывали тренеры и говорили, что ты здесь не за этим.

Если бы мне было 14 лет, тогда это (ожидания болельщиков и медиа) оказывало бы на меня давление. Но я отношусь к этому очень спокойно. Во-первых, я не могу это контролировать – у меня игры идут через день. И потом у меня сейчас нет даже инстаграма, я ничего не читаю и не смотрю. Я живу здесь и сейчас и знаю только то, что про мою игру думают ребята в команде и тренеры».

Добавим, что самым результативным для Зайцева стал его первый сезон в НХЛ (2016/2017), в котором он набрал 36 (4+32) очков в 82 матчах.