Никита Кучеров: Нам просто повезло, что мы забили так много - Советский спорт
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Хоккей13 февраля 2019 12:02Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Никита Кучеров: Нам просто повезло, что мы забили так много

«Тампа-Бэй» забросила шесть шайб в ворота «Калгари».

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Калгари» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

25-летний российский нападающий отметился в матче одним голом и тремя результативными передачами. Теперь на его счету 88 (25+63) очков, Кучеров продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.

«Мы делаем все, как обычно, и сохраняем уверенность, – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ. – Мы каждый раз стараемся показать одинаковую игру. Иногда шайба заходит в ворота, а иногда – нет. Нам просто повезло, что сегодня мы забили так много голов».

Напомним, «Тампа-Бэй» остается на первом месте во всей лиге, опережая на 13 очков «Виннипег» и «Сан-Хосе».

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