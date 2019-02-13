Форвард «Авангарда» Зернов дисквалифицирован на один матч за удар в голову Захарчука (видео)

Хоккей 13 февраля 2019 14:51 Источник: КХЛ Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов в матче с «Адмиралом» (2:0) неудачно провел прием против защитника команды из Владивостока Степана Захарчука.

КХЛ сообщила, что Зернов дисквалифицирован на один матч и оштрафован.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Авангард». Время – 10:01. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Дениса Зернова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении лиги.