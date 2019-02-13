Антон Худобин: Чтобы победить с сухим счетом, хорошо должны играть все - Советский спорт
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Хоккей13 февраля 2019 17:10Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Антон Худобин: Чтобы победить с сухим счетом, хорошо должны играть все

Российский вратарь отразил все 30 бросков в матче с «Флоридой».

Голкипер «Далласа» Антон Худобин прокомментировал победу над «Флоридой» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Чтобы добиваться результата в этой лиге, стараться должны все, – приводит слова 32-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – Я должен выполнять свою работу, ребята должны играть хорошо и блокировать броски.

Побеждать здесь сложно. Чтобы это случилось, особенно с сухим счетом, хорошо должны играть все».

Отметим, что Худобин отразил 30 бросков и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль». Лига признала его третьей звездой дня.

Теперь на счету Худобина десять побед в 25 матчах, 92,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,34 шайбы за игру.

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