«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив «Северстали»

Хоккей 13 февраля 2019 19:57 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду по буллитам проиграл череповецкой «Северстали».

Основное время завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Александр Шаров (4-я минута), а у гостей – Картер Эштон (26).

Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты гостевой команды, победный бросок на счету Джеффри Кинрейда.

«Трактор» потерпел третье поражение кряду и с 56 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на десятой строчке на Западе, имея в активе 46 очков.