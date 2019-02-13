«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив «Северстали» - Советский спорт
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Хоккей13 февраля 2019 19:57Источник: «Советский спорт»

«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив «Северстали»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду по буллитам проиграл череповецкой «Северстали».

Основное время завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Александр Шаров (4-я минута), а у гостей – Картер Эштон (26).

Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты гостевой команды, победный бросок на счету Джеффри Кинрейда.

«Трактор» потерпел третье поражение кряду и с 56 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Северсталь» расположилась на десятой строчке на Западе, имея в активе 46 очков.

#хк трактор#хк северсталь#кхл
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