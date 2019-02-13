«Торпедо» прервало серию поражений, обыграв «Локомотив»

Хоккей 13 февраля 2019 21:21 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду в овертайме проиграл нижегородскому «Торпедо» – 2:3.

У победителей встречи голами отметились Эндрю Кэлоф (24-я минута), Энди Мили (41) и Филип Хольм (62), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Брэндон Козун (38) и Его Аверин (43).

«Торпедо» прервало серию из трех поражений и с 60 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Локомотив» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 83 очка.

В следующем матче нижегородцы 16 февраля примут «Сибирь», а железнодорожники днем ранее сыграют с «Витязем».