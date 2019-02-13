«Торпедо» прервало серию поражений, обыграв «Локомотив» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей13 февраля 2019 21:21Источник: «Советский спорт»

«Торпедо» прервало серию поражений, обыграв «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду в овертайме проиграл нижегородскому «Торпедо» – 2:3.

У победителей встречи голами отметились Эндрю Кэлоф (24-я минута), Энди Мили (41) и Филип Хольм (62), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Брэндон Козун (38) и Его Аверин (43).

«Торпедо» прервало серию из трех поражений и с 60 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Локомотив» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 83 очка.

В следующем матче нижегородцы 16 февраля примут «Сибирь», а железнодорожники днем ранее сыграют с «Витязем».

#кхл#хк торпедо нижний новгород#хк локомотив
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта