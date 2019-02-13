Владимир Крикунов: Обидчик Раисова убежал, но попался другой!

Хоккей 13 февраля 2019 22:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов о победе над финским "Йокеритом".

"Игра длилась долго. В начале было много брака, теряли шайбу, противник оказывался близко. Раисову нос сломали. Наверное, выпадет этот игрок на какое-то время. Мы предупреждали наших хоккеистов, что будет много силовой борьбы. Но у нас пока по носу не получат... Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Хорошо, что удалось реализовать свои моменты и выиграть. Меньшиков правильно, что пошёл заступиться за партнёра. Обидчик Раисова убежал, но попался другой. Надо всегда за своих заступаться"-сказал Владимир Крикунов.