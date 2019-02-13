Йозеф Яндач: Хорошие действия показало первое звено, забросили все шайбы

Хоккей 13 февраля 2019 23:30 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Всегда после перерыва не ясно, как команда выйдет на игру. Было видно, что в первом периоде у нас не было моментов в зоне атаки. Держали шайбу, но не бросали, не было моментов для голов.

Во втором периоде, когда мы получили гол в свои ворота, начали уже играть, улучшили движение. Там тоже были моменты у соперника, но нас поддержал Вася Кошечкин. Две-три ошибки у нас было, которые давали голевые моменты гостям.

Когда сравняли результат – стали контролировать игру. Хорошие действия показало наше первое звено, забросили все шайбы сегодня. Сейчас готовимся на три игры выезда, – приводит слова Яндача официальный сайт «Магнитки».