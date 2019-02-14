«Питтсбург» без Малкина обыграл «Эдмонтон» Поединок прошел на домашней арене «пингвинов».

Хоккеисты «Питтсбурга» оказались сильнее «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1.

В составе победителей отличились Брайан Раст, Теодор Блюгерс и Джаред Макканн. Единственную шайбу в составе «Ойлерз» забросил Леон Драйзайтль.

Отметим, что эту встречу пропустил российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин, который был дисквалифицирован на одну игру по итогам матча с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Эдмонтон» – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом), 04:45 0:1; Раст (Каллен, Дюмулен), 22:30 — 1:1; Блюгерс, 26:10 — 2:1; Макканн, 59:00 — 3:1.