Ярмо Кекалайнен: Надеемся, Гавриков присоединится к «Коламбусу» в новом сезоне

Хоккей 14 февраля 2019 14:27 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Защитник СКА был задрафтован «голубыми жакетами» в 2015 году.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен заявил, что рассчитывает на защитника СКА Владислава Гаврикова в следующем сезоне.

«У нас в КХЛ есть Гавриков, – приводит слова финна официальный сайт НХЛ. – Он выступает за СКА и сборную России, в прошлом году стал олимпийским чемпионом, играл на чемпионатах мира. Если бы он приехал сюда пораньше, он уже был бы в НХЛ. Надеемся, что он присоединится к нам в новом сезоне».

Напомним, «Коламбус» выбрал Гаврикова в шестом раунде драфта 2015 года под общим 159-м номером.

23-летний воспитанник «Локомотива» провел в КХЛ 257 матчей и набрал 59 (19+40) очков при показателе полезности «+105» и 114 минутах штрафа.

За сборную России Гавриков дебютировал в сезоне 2014/2015. Он выступал на двух чемпионатах мира (2017, 2018) и Олимпийских играх в Пхенчхане.