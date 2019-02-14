«Адмирал» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» - Советский спорт
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Хоккей14 февраля 2019 14:39Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Адмирал» на своем льду обыграл «Салават Юлаев»

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Салават Юлаев».

Победу в матче одержали хоккеисты из «Адмирала» со счетом 3:0.

В составе команды из Владивостока шайбы забросили Кирилл Воронин (4-я минута), Войтех Полак (12) и Константин Глазачев (16).

Несмотря на победу «Адмирал» продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков после 58 матчей. «Салават Юлаев» идет шестым с 69 баллами после 60 игр.

В следующем матче команды вновь сыграют между собой. Игра состоится 16 февраля.

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