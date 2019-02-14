«Амур» прервал двухматчевую победную серию «Авангарда»

Хоккей 14 февраля 2019 14:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» обыграл «Авангард».

Матч закончился победой «Амура» со счетом 3:2. «Авангард» прервал серию из двух побед подряд.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Ушенин (18-я минута), Данил Файзуллин (24) и Ян Коларж (36). У команды из Омска отличились Виктор Стольберг (38) и Максим Чудиинов (56).

«Амур» занимает последнее, 13-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 58 матчей. «Авангард» идет третьим с 79 баллами после 60 игр.

16 февраля команда из Хабаровска сыграет с «Куньлунь Ред Стар», а омичи в этот же день встретятся в гостях с «Барысом».