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Хоккей14 февраля 2019 15:40Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Сидни Кросби: Против Макдэвида непросто защищаться

«Питтсбург» с Кросби в шестой раз обыграл «Эдмонтон» с Макдэвидом.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:1) высказался о капитане «нефтяников» Конноре Макдэвиде.

«Это отличное противостояние, – приводит слова 31-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – Против Макдэвида непросто защищаться. Можно правильно располагаться позиционно, но даже если вы находитесь на одном уровне, то, учитывая его скорость, у вас почти наверняка будут проблемы».

Отметим, что «Питтсбург» с Кросби в шестой раз из шести обыграл «Эдмонтон» с Макдэвидом в составе. Оба центрфорварда сделали в матче по голевой передаче.

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