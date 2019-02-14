Сидни Кросби: Против Макдэвида непросто защищаться

Хоккей 14 февраля 2019 15:40 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Питтсбург» с Кросби в шестой раз обыграл «Эдмонтон» с Макдэвидом.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:1) высказался о капитане «нефтяников» Конноре Макдэвиде.

«Это отличное противостояние, – приводит слова 31-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – Против Макдэвида непросто защищаться. Можно правильно располагаться позиционно, но даже если вы находитесь на одном уровне, то, учитывая его скорость, у вас почти наверняка будут проблемы».

Отметим, что «Питтсбург» с Кросби в шестой раз из шести обыграл «Эдмонтон» с Макдэвидом в составе. Оба центрфорварда сделали в матче по голевой передаче.