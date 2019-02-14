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Хоккей14 февраля 2019 15:57Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Коннор Макдэвид: Мы провели хороший матч, в таких надо набирать очки

«Эдмонтон» проиграл «Питтсбургу».

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«У нас было много шансов сравнять счет, – приводит слова 22-летнего канадца официальный сайт лиги. – Я сам должен был использовать парочку. Надо отдать им должное. Они забили дважды за четыре минуты и удержали преимущество. Вообще я очень расстроен. Мы провели хороший матч. В таких надо набирать очки».

Напомним, «Эдмонтон» открыл счет после гола Леона Драйзайтля, одним из ассистентов которого выступал Макдэвид. А при счете 1:2 в конце второго периода капитан «нефтяников» не реализовал буллит.

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