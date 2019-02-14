Сергей Светлов: Понравилось, что даже при счете 3:0 мы не сворачивались - Советский спорт
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Хоккей14 февраля 2019 16:14Источник: ХК «Адмирал»Автор: Липкин Антон

Сергей Светлов: Понравилось, что даже при счете 3:0 мы не сворачивались

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев».

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (3:0) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«В целом, игра была быстрой, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Мне понравилось, что мы искали пути в атаке, даже при счете 3:0 после первого периода не сворачивались, шли вперед. Может быть, пару раз было немного авантюрно, получали опасные контратаки. Думаю, болельщикам понравилось.

Хочу, конечно, отметить хорошую игру Антона Красоткина. На «ноль» он уже третий матч в этом сезоне играет. Это хорошо, это помогает и ему, и команде добиваться побед».

Напомним, голы в матче забили Кирилл Воронин, Войтех Полак и Константин Глазачев. 21-летний голкипер Антон Красоткин отразил все 22 броска по своим воротам.

«Адмирал» набрал 45 очков и остается на предпоследнем месте, опережая на два очка «Амур».

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