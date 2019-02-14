Николай Цулыгин: В матче с «Адмиралом» даже близко не было шанса зацепиться за очки

Хоккей 14 февраля 2019 16:22 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Липкин Антон

«Салават Юлаев» проиграл во Владивостоке.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Очень робко начали, – приводит слова Цулыгина официальный сайт «Адмирала». – Вышли и не показали вообще ничего в первом периоде. Во втором периоде хотя бы стали отбиваться немного, но, с другой стороны, это был очень хороший матч для нас. Для того чтобы ребята, которые играли, поняли, насколько тяжело выступать в КХЛ, и осознали свой уровень, поняли, что еще нужно работать и работать, чтобы закрепиться в команде КХЛ.

Что касается соперника, они сегодня сыграли очень здорово. Действовали быстро, активно, везде опережали нас. И в борьбе были лучше, особенно первый период, и в завершении атак, и в катании. Если сравнить матч с предыдущим, то с «Амуром» у нас был шанс зацепиться за очки. Сегодня, к сожалению, даже близко ничего не было для нас».

Напомним, что «Салават Юлаев» отправился в дальневосточный выезд без ряда игроков основного состава, которые остались в Уфе готовиться к плей-офф.