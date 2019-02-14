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Хоккей14 февраля 2019 16:34Источник: ХК СКААвтор: Липкин Антон

СКА объявил о подписании нового контракта с Хелльбергом

Швед проводит первый сезон в СКА.

Голкипер СКА Магнус Хелльберг подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт армейцев. Трехлетнее соглашение 27-летнего шведа будет действовать до конца сезона 2021/2022.

Хелльберг проводит второй сезон в КХЛ, и первый – в СКА. В 2017-2018 годах он дебютировал в лиге в составе «Куньлунь Ред Стар».

В нынешнем регулярном чемпионате на счету вратаря 22 победы в 32 матчах, 94,0 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,31 шайбы за игру. В восьми матчах Хелльберг сыграл «на ноль».

Добавим, что с 2012 по 2017 годы голкипер выступал в Северной Америке, где играл в системах «Нэшвилла» и «Рейнджерс».

В прошлом году в составе сборной Швеции Хелльберг стал чемпионом мира.

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