Юрис Савицкис: Довольны выступлением рижского «Динамо» в текущем сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей14 февраля 2019 18:02Источник: ТАСС

Юрис Савицкис: Довольны выступлением рижского «Динамо» в текущем сезоне

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис оценил результаты команды в текущем сезоне КХЛ.

- Шансы попасть в плей-офф хорошие, но не все зависит от нас. «Сочи» впереди на два очка, у них лучше график, мы последние два матча играем на выезде, один из них с ЦСКА. Мы очень довольны нашей командой, у нас много выдающихся игроков. Может быть, мы многим уступали по уровню мастерства, но обыгрывали более сильные команды благодаря мотивации и самоотдаче.

У нас всегда забота, как удержать этих игроков, сейчас у нас хорошо играют (Лаурис) Дарзиньш, Виделль, Майоне, мы попытаемся сохранить этот состав, команда играет хорошо, появились интересные связки, комбинации. Майоне - командный игрок, у него есть харизма, зрители его любят, мы были бы рады его удержать, - приводит слова Савицкиса ТАСС.

Напомним, что «Динамо» после 58 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего восьмым «Сочи» на два очка.

#кхл#хк динамо рига#савицкис юрис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта