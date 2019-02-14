Юрис Савицкис: Довольны выступлением рижского «Динамо» в текущем сезоне

Хоккей 14 февраля 2019 18:02 Источник: ТАСС

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис оценил результаты команды в текущем сезоне КХЛ.

- Шансы попасть в плей-офф хорошие, но не все зависит от нас. «Сочи» впереди на два очка, у них лучше график, мы последние два матча играем на выезде, один из них с ЦСКА. Мы очень довольны нашей командой, у нас много выдающихся игроков. Может быть, мы многим уступали по уровню мастерства, но обыгрывали более сильные команды благодаря мотивации и самоотдаче.

У нас всегда забота, как удержать этих игроков, сейчас у нас хорошо играют (Лаурис) Дарзиньш, Виделль, Майоне, мы попытаемся сохранить этот состав, команда играет хорошо, появились интересные связки, комбинации. Майоне - командный игрок, у него есть харизма, зрители его любят, мы были бы рады его удержать, - приводит слова Савицкиса ТАСС.

Напомним, что «Динамо» после 58 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего восьмым «Сочи» на два очка.