Боб Хартли: Проявили себя в концовке матча, но игра длится 60 минут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей14 февраля 2019 18:25Источник: ХК «Авангард»

Боб Хартли: Проявили себя в концовке матча, но игра длится 60 минут

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата против «Амура» (2:3).

- Мы предупреждали нашу команду об опасности подобных матчей. К сожалению, сегодня на льду было только пять игроков, а остальные – словно невидимые. Это абсолютно неприемлемо для нас, учитывая ситуацию в турнирной таблице. Когда мы ведем борьбу за первое место в дивизионе, мы не должны так играть. Мы сделали усилия над собой и проявили себя в концовке матча, но игра длится 60 минут. А мы все 60 минут не играли, «Амур» нас переработал. Соперник был лучшей командой, чем мы сегодня, - приводит слова Хартли пресс-служба клуба.

#кхл#хк авангард#хк амур#хартли боб
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта