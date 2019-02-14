Боб Хартли: Проявили себя в концовке матча, но игра длится 60 минут

Хоккей 14 февраля 2019 18:25 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата против «Амура» (2:3).

- Мы предупреждали нашу команду об опасности подобных матчей. К сожалению, сегодня на льду было только пять игроков, а остальные – словно невидимые. Это абсолютно неприемлемо для нас, учитывая ситуацию в турнирной таблице. Когда мы ведем борьбу за первое место в дивизионе, мы не должны так играть. Мы сделали усилия над собой и проявили себя в концовке матча, но игра длится 60 минут. А мы все 60 минут не играли, «Амур» нас переработал. Соперник был лучшей командой, чем мы сегодня, - приводит слова Хартли пресс-служба клуба.