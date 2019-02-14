«Барыс» обыграл «Куньлунь» и обновил клубный рекорд результативности

Хоккей 14 февраля 2019 19:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» на своем льде обыграл «Куньлунь Ред Стар».

Матч закончился победой «Барыса» со счетом 3:1. Команда установила новый клубный рекорд результативности в регулярке КХЛ – 185 голов.

В составе казахстанской команды дубль оформил Павел Акользин (15-я минута, 50), еще одну шайбу забросил Роман Старченко (30). У «Куньлуня» отличился Джастин Фонтейн (51).

«Барыс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции после 59 матчей с 83 очками. У «Куньлуня» 47 баллов после 58 игр и 11-е место.

16 февраля казахстанская команда сыграет дома с «Авангардом», а пекинский клуб в этот же день встретится с «Амуром» в гостях.