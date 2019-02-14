Андрей Скабелка: Мы выиграли, но качество игры было не самое лучшее

Хоккей 14 февраля 2019 20:23 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (3:1).

- Тяжелый матч был, хорошая команда. Поменялась игра с приходом Курта (Фрейзера - авт), стала более агрессивная. И сегодня нам непросто было выходить из под давления, было достаточно много ошибок. Скажу, что сегодня наш лучший игрок был Карлссон, он оставлял нас в игре, он до конца это делал. Были ошибки, но ребята пытались их исправить, блокировали шайбы, ложились. Бывают такие матчи, когда у тебя бывает столько ошибок. Лучше делать работу над ошибками, когда ты выигрываешь. Готовимся к следующей игре.

- В конце игры показалось, что команда перешла на экономный режим. Довольны ли вы действиями игроков в такой ситуации?

- Соперник добавил в третьем периоде, еще больше оказали давление. И у нас были индивидуальные ошибки, которые приводили к потерям шайбы и моментам у наших ворот. Не было установки сыграть на удержание счета. Мы выиграли, мы довольны, но качество игры было не самое лучшее, - передает слова Скабелки пресс-служба «Барыса».