«Нефтехимик» едва не упустил победу над «Сибирью», ведя по ходу встречи в четыре шайбы

Хоккей 14 февраля 2019 21:30 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Нефтехимика» в овертайме обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В основное время матча в составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Рафаэль Бикмуллин (1-я минута), Арсен Хисамутдинов (6, 17) и Павел Порядин (11). У новосибирской команды отличились Николай Демидов (20), Виктор Комаров (23, 56) и Дмитрий Саюстов (35).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Микаэль Руохомаа (62).

После этой игры «Нефтехимик» , набрав 52 очка, располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 54 балла, занимает девятое место.

В следующем матче «Нефтехимик» дома сыграет против «Металлурга», а «Сибирь» на выезде встретится с «Торпедо».