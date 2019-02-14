Андрей Свечников: Я знал, что в НХЛ будет супер

Хоккей 14 февраля 2019 23:31 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, что был готов к тому, что в первые месяцы в лиге будет непросто.

- Всегда есть, над чем работать. Поначалу было тяжело. Три-четыре месяца пытался поймать свою игру. В НХЛ хоккей намного более быстрый, намного более физический (чем в юниорах). Теперь я чувствую, что лучше понимаю, что от меня требуют тренеры и стараюсь выполнять.

- Ожидания от НХЛ совпали с реальностью?

- Конечно, я знал, что это будет супер. Это же сильнейшая лига в мире, и я знал заранее, что будет непросто в первые месяцы, поэтому был готов. Мне кажется, что моя уверенность намного выросла (после дебюта). Не столько даже уверенность, а просто понимание игры. Я знаю, чего хотят добиться от меня тренеры. Это самое главное, - приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне провел за «Каролину» 57 матчей и набрал 26 (14+12) очков.