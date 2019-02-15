«Коламбус» прервал серию из четырех побед, уступив «Айлендерс» - Советский спорт
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Хоккей15 февраля 2019 06:15Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

«Коламбус» прервал серию из четырех побед, уступив «Айлендерс»

Встреча прошла на домашней арене «Блю Джекетс».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» проиграл хоккеистам «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:3.

В составе гостей дубль оформил Кейси Сизикас. Еще одну шайбу забросил Джоша Бейли.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам из 27. Еще один представитель России в составе «Коламбуса» – нападающий Артемий Панарин провел на льду 19 минут и 38 секунд, нанес 1 бросок по воротам и закончил поединок с показателем полезности «-1».

После этой встречи «Айлендерс» вышли на 2-е место в таблице Восточной конференции, а «Блю Джекетс» прервали серию из четырех побед и продолжают занимать 7-ю позицию.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Коламбус» – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Сизикас (Клаттербак, Грайсс), 07:06 – 0:1; Сизикас (Тэйвз, Бейли), 25:50 – 0:2; Бейли (Кюнхакль, Барзал), 39:19 – 0:3.

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