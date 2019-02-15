«Тампа» разгромила «Даллас». Кучеров забросил шайбу и отдал 3 голевых паса, Василевский оформил шатаут

Хоккей 15 февраля 2019 07:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене «молний».

Хоккеисты «Тампы-Бэй» нанесли поражение «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:0.

В составе победителей отметился российский форвард Никита Кучеров, который забросил шайбу, а также отдал 3 голевых передачи. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам.

В составе «Старз» российский голкипер Антон Худобин провел на льду 32 минуты и 53 секунды. За это время он пропустил 5 шайб, после чего был заменен. Его партнер по команде – форвард Александр Радулов отыграл 15 минут и 17 секунда.

Таким образом, «Тампа» одержала четвертую победу кряду, а «Даллас» потерпел 3-е поражение в 4 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Голы: Стэмкос (Палат, Кучеров), 07:19 — 1:0; Сергачев (Кучеров, Пойнт), 12:39 — 2:0; Джонсон (Стэмкос, Палат), 12:53 — 3:0; Кучеров (Киллорн), 14:40 — 4:0; Киллорн (Строльман, Макдона), 28:23 — 5:0; Стэмкос (Кучеров, Пойнт), 36:28 — 6:0.