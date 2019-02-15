«Чикаго» победил «Нью-Джерси», Флорида обыграла «Калгари»

Хоккей 15 февраля 2019 07:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2.

Российский форвард «Блэкхоукс» Артем Анисимов отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, «Чикаго» одержал победу в девяти матчах, а «Девилз» проиграли пятую встречу из последних шести.

В другом матче хоккеисты «Флориды» оказались сильнее «Калгари» (3:2). Российский форвард «пантер» Евгений Дадонов провел отыграл 17 минут и 58 секунд. За это время он отметился голом.

«Флорида» продолжает занимать 12-е место в таблице Восточной конференции, а «Калгари» продолжает делить лидерство на Западе с «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Калгари» – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Дадонов (Писик, Хоффман), 35:17 – 1:0; Янковски (Хэнифин, Смит), 46:51 – 1:1; Хоффман (Яндл, Трочек), 51:59 – 2:1; Линдхольм (Андерссон, Годро), 57:36 – 2:2.

Победный буллит: Трочек, 65:00 – 3:2.

«Чикаго» – «Нью-Джерси» – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Сиверсон (Сени), 07:14 – 0:1; Зейджак (Юханссон, Братт), 16:42 – 0:2; Кейн (Сикура, Анисимов), 18:17 – 1:2; Каджула (Кейн, Кит), 20:20 – 2:2; Тэйвз (Куккук, Кейн), 33:12 – 3:2; Анисимов (Густафссон, Саад), 53:36 – 4:2; Саад, 55:15 – 5:2.