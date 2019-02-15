Путин и Лукашенко могут вместе поиграть в хоккей в Сочи

Хоккей 15 февраля 2019 11:54 Источник: Информационное Агентство России ТАСС

В сочинском центре «Сириус» президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран могут вместе поиграть в хоккей после переговоров.

«Общение лидеров так или иначе продолжится в разных форматах сегодня, мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня», - цитирует Пескова ТАСС.

Лукашенко и Путин посетят образовательный центр «Сириус», где ознакомятся с новыми проектами и выслушают доклады министров культуры, образования двух стран.