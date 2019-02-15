Белоруссия и Латвия подписали договор о проведении ЧМ по хоккею 2021 года - Советский спорт
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Хоккей15 февраля 2019 15:45Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь

Белоруссия и Латвия подписали договор о проведении ЧМ по хоккею 2021 года

Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении чемпионата мира 2021 года.

«Главы национальных хоккейных федераций поставили подписи под договором сегодня в Риге накануне проведения «Зимней классики» между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига) в рамках КХЛ», - говорится в сообщении пресс-службы белорусской федерации хоккея.

«Подписывая это соглашение, мы делаем последний и во многом формальный шаг. Реальная работа по организации мирового первенства ведется уже давно . Откровенно говоря, при необходимости Беларусь могла бы провести чемпионат мира уже завтра, ведь предыдущий подобный форум прошел в нашей стране всего пять лет назад, и у нас есть вся нужная инфраструктура», - отметил глава ФХБ Геннадий Савилов.

Добавим, что чемпионат мира в 2021 году пройдет с 14 по 30 мая в двух городах: Минске («Минск-Арена») и Риге («Арена Рига»).

#чмх-2021
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