Гусев побил рекорд Радулова по количеству голевых передач за сезон в КХЛ

Хоккей 15 февраля 2019 20:21 Источник: «Советский спорт»

Нападающий СКА Никита Гусев отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

Для Гусева эта передача стала 61-й в 59 встречах текущего сезона, что является новым рекордом лиги. Ранее достижение принадлежало Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 сделал 60 результативных передач в 54 встречах за «Салават Юлаев».

Добавим, что в данную минуту идет второй период встречи, счет 2:1 в пользу российской команды.