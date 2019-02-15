Гусев побил рекорд Радулова по количеству голевых передач за сезон в КХЛ - Советский спорт
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Хоккей15 февраля 2019 20:21Источник: «Советский спорт»

Гусев побил рекорд Радулова по количеству голевых передач за сезон в КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

Для Гусева эта передача стала 61-й в 59 встречах текущего сезона, что является новым рекордом лиги. Ранее достижение принадлежало Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 сделал 60 результативных передач в 54 встречах за «Салават Юлаев».

Добавим, что в данную минуту идет второй период встречи, счет 2:1 в пользу российской команды.

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