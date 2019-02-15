Гусев побил рекорд Радулова по количеству голевых передач за сезон в КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
Для Гусева эта передача стала 61-й в 59 встречах текущего сезона, что является новым рекордом лиги. Ранее достижение принадлежало Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 сделал 60 результативных передач в 54 встречах за «Салават Юлаев».
Добавим, что в данную минуту идет второй период встречи, счет 2:1 в пользу российской команды.
Кстати, @khl, у нас РЕКОРД!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 февраля 2019 г.
Никита Гусев поучаствовал в первом голе и побил рекорд Радулова. Уже сейчас у Никиты 61 голевая передача, столько за одну регулярку никто и никогда не отдавал. Ее!#СКАЙОК pic.twitter.com/cfWLIXfIwm