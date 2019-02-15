«Локомотив» нанес «Витязю» пятое поражение подряд в КХЛ

Хоккей 15 февраля 2019 21:22 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл подольский «Витязь» со счетом 4:3.

У победителей встречи голами отметились Андрей Локтионов (25-я минута) Владислав Картаев (26), Максим Осипов (34) и Петри Контиола (47), а у гостей две шайбы забросили Павел Чернов (38, 52) и одну – Михал Ржепик (26).

«Локомотив» одержал третью победу в последних пяти играх и с 85 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Витязь», потерпевший пятое поражение кряду, в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 61 очко.

В следующем матче железнодорожники 18 февраля на выезде сыграют со СКА, а подопечные Валерия Белова в тот же день встретятся с ЦСКА.