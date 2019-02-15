ЦСКА обыграл «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне

Хоккей 15 февраля 2019 21:38 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Слованом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (16-я и 36-я минуты), Линден Вей (31) и Максим Мамин (33). У братиславской команды отличился Марио Грман (55).

Отметим, что ЦСКА добился 50-й победы в регулярном чемпионате, обновив свой же рекорд, установленный в сезоне-2014/15.

После этой победы армейцы, набрав 100 очков, продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Слован», имея в активе 33 балла, располагается на 12-м месте.

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Витязя», а «Слован» на выезде встретится с рижским «Динамо».