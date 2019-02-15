Сергей Зубов: В овертайме нам повезло - Советский спорт
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Хоккей15 февраля 2019 22:35Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

Сергей Зубов: В овертайме нам повезло

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал выездную победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Мы рады победе. Сами создали проблемы себе грубыми ошибками. Ребята понимали цену очков. В овертайме нам повезло, – сказал Зубов.

«Динамо» потерпело второе поражение в последних пяти играх и с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 60 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».

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