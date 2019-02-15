Владимир Крикунов: Видимо, в овертайме думали о выходном - Советский спорт
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Хоккей15 февраля 2019 22:37Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

Владимир Крикунов: Видимо, в овертайме думали о выходном

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал домашнее поражение от ХК «Сочи» (2:3 ОТ).

– Мы знали, что Сочи борется за восьмерку. Предупреждали команду об этом. Но все равно пропустили первый гол. Долго отыгрывались. Потом отыгрались и вроде вышли вперед. Оставалось немножко времени. Но нам забили.

А в овертайме вообще не знаю, что было – Шипачев клюшку потерял, два других тоже вышли не готовы. Соперник три раза бросал, а мы его закрыть не можем! О чем думали... Видимо, о завтрашнем выходном, – сказал Крикунов.

«Динамо» потерпело второе поражение в последних пяти играх и с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 60 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».

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