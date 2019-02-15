Владимир Крикунов: Видимо, в овертайме думали о выходном

Хоккей 15 февраля 2019 22:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал домашнее поражение от ХК «Сочи» (2:3 ОТ).

– Мы знали, что Сочи борется за восьмерку. Предупреждали команду об этом. Но все равно пропустили первый гол. Долго отыгрывались. Потом отыгрались и вроде вышли вперед. Оставалось немножко времени. Но нам забили.

А в овертайме вообще не знаю, что было – Шипачев клюшку потерял, два других тоже вышли не готовы. Соперник три раза бросал, а мы его закрыть не можем! О чем думали... Видимо, о завтрашнем выходном, – сказал Крикунов.

«Динамо» потерпело второе поражение в последних пяти играх и с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 60 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 февраля примут «Трактор», а «леопарды» днем ранее в Минске сыграют с местным «Динамо».