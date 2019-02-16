Илья Воробьев: Хорошая, рабочая командная победа, молодцы ребята

Главный тренер СКА Илья Воробьев – о победе над «Йокеритом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Готовились к плотной игре «Йокерита». Хорошая, рабочая командная победа. Выполнили задание, молодцы ребята.

– 61 передача Гусева – событие или нет?

– Конечно, событие. Никита молодец, поздравили его в раздевалке сразу после игры.

– В эпизоде с удалением Александра Барабанова его Джефф Плэтт спровоцировал? Саша же никогда не был грубияном.

– Джефф Плэтт есть Джефф Плэтт, – приводит слова Воробьева официальный сайт СКА.