Илья Воробьев: Хорошая, рабочая командная победа, молодцы ребята - Советский спорт
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16 февраля 01:04Хоккей

Илья Воробьев: Хорошая, рабочая командная победа, молодцы ребята

Главный тренер СКА Илья Воробьев – о победе над «Йокеритом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Готовились к плотной игре «Йокерита». Хорошая, рабочая командная победа. Выполнили задание, молодцы ребята.

– 61 передача Гусева – событие или нет?
– Конечно, событие. Никита молодец, поздравили его в раздевалке сразу после игры.

– В эпизоде с удалением Александра Барабанова его Джефф Плэтт спровоцировал? Саша же никогда не был грубияном.
– Джефф Плэтт есть Джефф Плэтт, – приводит слова Воробьева официальный сайт СКА.

источник: ХК СКА
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