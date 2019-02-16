Лаури Марьямяки: Осталось негативное ощущение от столь нерезультативного выезда

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки – о поражении от СКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В первую очередь – СКА с победой. Очень тяжелое начало для нас: два удаления, 2:0 на табло. Мы очень хорошо сыграли последние 10 минут первого периода, второй период, и нам тяжеловато было в конце такого тяжелого выезда, необходимо было забивать.

Ничего страшного, но все же осталось негативное ощущение от столь нерезультативного выезда. Все игры на этом выезде проиграли, но забываем об этом и готовимся к следующим играм, – приводит слова Марьямяки официальный сайт СКА.