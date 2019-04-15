ЦСКА – «Авангард»: Стали известны составы команд на второй матч серии

Тренерские штабы определились с составами на матч в Москве. В воротах «Авангарда» сыграет Игорь Бобков. У ЦСКА в состав вернулись Сергей Андронов и Максим Мамин.
Матч между командами состоится сегодня, 15 апреля, в 19:30 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семенов — Кошелев;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
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