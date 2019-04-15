ЦСКА – «Авангард»: Стали известны составы команд на второй матч серии ЦСКА и «Авангард» сыграют во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

Тренерские штабы определились с составами на матч в Москве. В воротах «Авангарда» сыграет Игорь Бобков. У ЦСКА в состав вернулись Сергей Андронов и Максим Мамин.

Матч между командами состоится сегодня, 15 апреля, в 19:30 мск.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семенов — Кошелев;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.