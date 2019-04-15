Подколзин стал вторым в рейтинге европейских игроков на драфте НХЛ

Нападающий Василий Подколзин, выступающий за «СКА-Нева» заняла второе место среди европейских игроков в рейтинге предстоящего драфта новичков НХЛ.
Первое место занял финский форвард Каапо Какко. Тройку лучших замкнул швед Виктор Содерстрем.
Всего в рейтинг топ-50 попали 17 российских хоккеистов. Даниил Мисюль занял восьмое место, Илья Николаев – девятое.
В рейтинге лучших европейских вратарей первое место занял вратарь «Рязани» Петр Кочетков.
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