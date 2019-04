Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира-2019

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на предстоящем чемпионате мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная США на групповом этапе ЧМ-2019 сыграет в группе с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Кейн забросил 42 шайбы и сделал 65 результативных передач. Форвард провел самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет.

.@88PKane will captain the 2019 U.S. Men's National Team for #IIHFWorlds → https://t.co/eIlJnec6G6#TeamUSA's preliminary roster is expected to be unveiled later this week. pic.twitter.com/sRNJRC3Pjw