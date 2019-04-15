Форварды «Нэшвилла» Симмондс и Бойл пропустят несколько недель из-за травм - Советский спорт
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15 апреля 2019 21:47ХоккейСпирин Дмитрий

Форварды «Нэшвилла» Симмондс и Бойл пропустят несколько недель из-за травм

Два хоккеиста «Нэшвилла» выбыли на несколько недель из-за повреждений.

У нападающего Уэйна Симмондса травма нижней части тела. А Брайан Бойл пройдет процедуру удаления аппендицита.

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