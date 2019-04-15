Форварды «Нэшвилла» Симмондс и Бойл пропустят несколько недель из-за травм

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Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ "Хищники" играют с "Далласом". В данный момент счет в серии ничейный: 1-1.
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