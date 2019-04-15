Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Оба хоккеиста согласовали 3-летние контракты с клубом из Нью-Йорка. Об этом сообщает The Athletic.
Ожидается, что Шестеркин и Кравцов приедут в Северную Америку в конце мая.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провел 50 матчей и набрал 21 (8+13) очко.
Шестеркин провел в составе СКА 28 матчей и одержал 24 победы. На его счету 10 шатаутов.
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