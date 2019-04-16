Экман-Ларссон сыграет за Швецию на чемпионате мира

В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний Экман-Ларссон принял участие в 81 встрече, записав на свой счёт 44 (14+30) балла при показателе полезности «–16» и 52 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 23 с половиной минут за матч.
На грядущем чемпионате мира сборная Швеции будет играть в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.
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