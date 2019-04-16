«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин нокаутировал Свечникова (видео) Встреча прошла на домашней арене «Харрикейнз».

Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Каролине» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 0:5.

В составе победителей точными бросками отличились Уоррен Фегеле и Даги Хэмилтон. Обо оформили по дублю. Еще один гол на счету Брока Макгинна.

Отметим, что в середине первого периода капитан «столичных» Александр Овечкин и российский форвард Андрей Свечников устроили драку, которая завершилась нокаутом игрока «Каролины».

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч команд состоится 19 апреля и стартует в 02:00 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/4 финала

«Каролина» – «Вашингтон» – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Фегеле (Фолк, Макгинн), 09:43 – 1:0; Фегеле (Ахо, Терявяйнен), 26:09 — 2:0; Хэмилтон (Стаал, Славин), 31:40 — 3:0; Хэмилтон (Славин, Фегеле), 49:47 – 4:0; Макгинн (Стаал, Мартинук), 55:35 – 5:0.

Счет в серии: 1-2