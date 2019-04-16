«Торонто» одержал победу над «Бостоном» и повел в серии - Советский спорт
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16 апреля 2019 06:26ХоккейГичунцев Артур

«Торонто» одержал победу над «Бостоном» и повел в серии

Встреча прошла на домашней «Мэйпл Лифс».

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли хоккеисты «Торонто» нанесли поражение «Бостону» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Тревор Мур, Остон Мэттьюс и Андреас Юнссон. У гостей это сделали Давид Крейчи и Чарли Койл.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч команд состоится 18 апреля и стартует в 02:00 мск.

НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала

«Торонто» – «Бостон» – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Мур (Райлли, Эннис), 22:38 – 1:0; Крейчи (Дебраск, Кульман), 23:30 – 1:1; Мэттьюс (Юнссон, Марнер), 30:12 – 2:1; Юнссон (Таварес, Мэттьюс), 37:12 – 3:1; Койл (Хайнен, Грызлик), 39:22 – 3:2.

Счет в серии: 2-1.

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