Александр Овечкин – о драке против Свечникова: Надеюсь, с ним все в порядке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал драку с российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Поединок состоялся в первом периоде и завершился нокаутом для игрока «Харрикейнз».
«В первую очередь, я надеюсь, что с ним все в порядке. Я не считаю себя большим бойцом. Думаю, он такой же. Андрей сам захотел подраться», – приводит слова Овечкина журналист Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.
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