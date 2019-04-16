Защитник «Вашингтона»: Когда Овечкин так дерется, он вдохновляет всех нас

Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен прокомментировал драку своего партнера по команде Александра Овечкина и российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова.
«Он забивает, он пасует, но, когда он так дерется и бьется за своего товарища по команде, вдохновляет всех нас на скамейке запасных. За это его и любим», – приводит слова Дженсена «Газета.Ru» со ссылкой на NBC Sports Capitals.
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