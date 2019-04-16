Брат Свечникова – Овечкину: Фредди идет за тобой

Форвард «Детройта» Евгений Свечников не оставил без внимания тяжелый нокаут своего брата, Андрея, в поединке против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Хоккеисты подрались во время матча Кубка Стэнли. 19-летний Свечников после драки не сумел продолжить встречу. Он получил травму.
«Один, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин», – написал Евгений в своем Instagram.
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