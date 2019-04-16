«Нэшвилл» обыграл «Даллас» и вышел вперед в серии - Советский спорт
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16 апреля 2019 07:41ХоккейГичунцев Артур

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» и вышел вперед в серии

Встреча прошла на домашней арене «Старз».

«Даллас» потерпел поражение от «Нэшвилла» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 2:3.

В составе победителей точными бросками отличились Рокко Гримальди, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд.

Две шайбы «Далласа» забросили Матс Цуккарелло и Тайлер Сегин.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился голевой передачей. Еще один хоккеист из России, представляющий «Даллас», Валерий Ничушкин провел 2 силовых приема.

После этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу «Предаторз». Четвертый матч команд состоится 18 апреля и стартует в 3.00 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Западная конференция

1/4 финала

«Даллас» – «Нэшвилл» – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Гримальди (Суббэн, Саломяки), 23:29 – 0:1; Форсберг (Бонино), 34:35 – 0:2; Цуккарелло (Клингберг), 37:11 – 1:2; Сегин (Бенн, Радулов), 48:16 – 2:2; Гранлунд (Фаббро, Туррис), 51:41– 2:3.

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