«Колорадо» разгромил «Калгари», Задоров получил 12 минут штрафа Встреча прошла на домашней арене «Эвеланш».

Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Калгари» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 6:2.

В составе победителей дубль оформил Натан Маккиннон. Еще по шайбе забросили Микко Рантанен, Мэттью Ньето, Эрик Джонсон и Кейл Макар.

Отметим, что последний дебютировал в НХЛ сразу в Кубке Стэнли и отметился голом.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отыграл 17 минут и 3 секунды. За это время он нанес 4 броска, заработал 12 штрафных минут и показатель полезности «+1».

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Четвертый матч команд состоится 18 апреля и стартует в 5:00 мск.

НХЛ

Кубок Стэнли

Западная конференция

1/4 финала

«Колорадо» – «Калгари» – 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Маккиннон (Бэрри, Комфер), 08:26 – 1:0; Маккиннон (Рантанен, Ландеског), 13:34 – 2:0; Макар (Маккиннон, Керфут), 16:02 – 3:0; Ньето (Коул, Джонсон), 27:51 – 4:0; Беннетт (Андерссон), 28:34 – 4:1; Рантанен (Уилсон), 32:58 – 5:1; Джонсон (Коул), 40:54 – 6:1; Броди (Хэнифин), 41:09 – 6:2.

Счет в серии: 2-1