Хэмилтон – о драке Овечкина и Свечникова: Отвратительно, не мог на это смотреть

Защитник «Каролины» Даги Хэмилтон рассказал о своей реакции на конфликт российского форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Напомним, последний отправил в нокаут 19-летнего хоккеиста, а после матча заявил, что переживает за его состояние. Свечников так и не смог продолжить встречу, которая завершилась победой «Каролины» (5:0).
«Один из самых тяжёлых моментов, которые мне пришлось пережить на льду. Даже не знаю, что сказать, я думал о нём весь матч. Я не мог на это смотреть, никогда не хочешь увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца.
Переживаю за Андрея, надеюсь, скоро ему станет лучше. Игра уже не имеет значения, когда случается что-то подобное. Ты не можешь выкинуть это из головы. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», – цитирует Хэмилтона официальный сайт НХЛ.
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